В среду, 4 марта сотрудники Управления стратегических расследований в Николаевской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины обнаружили незаконный гранитный карьер в селе Мигия Первомайского района.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

В полиции сообщают, что действие лицензии на добычу полезных ископаемых прекратилось еще в сентябре 2019 года, однако предприятие и дальше продолжало свою работу. При этом, полезных ископаемые реализовывали в разных регионах Украины.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Первомайского отдела полиции, сотрудники которой провели ряд неотложных первоочередных мероприятий и обеспечили охрану объекта.

Отмечается, что мероприятия проводились совместно с прокуратурой и рабочей группой областной администрации, в состав которой вошли правоохранительные и контролирующие органы.

Выяснилось, что на территории незаконного карьера работало 20 единиц специальной техники: три экскаватора, три грейдера, машина для просеивания щебня и грузовая техника. Вопрос о наложении на нее ареста будет решаться в суде.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 240 УК Украины «Незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения». Санкция указанной статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска на территории «Первомайского специализированного карьера» в селе Мигия на Николаевщине обнаружили незаконный асфальтный завод.