Верховная Рада по состоянию на день 5 февраля рассмотрела 3017 поправок из 4018 и приняла вторую правку за все время рассмотрения, которая носит технический характер.

Об этом сообщает сайт парламента.

Принятая правка №3017 авторства нардепа от монобольшинства Игоря Фриса носит технический характер, и исправляет ошибки в нумерации закона о государственной регистрации прав и недвижимого имущества.

Напомним, ранее стало известно, что Верховная Рада Украины завершила утреннее пленарное заседание, на котором рассматривала поправки к законопроекту о рынке земли. Ни одна поправка не была учтена народными депутатами Украины.