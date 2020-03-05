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Верховная Рада по состоянию на день 5 февраля рассмотрела 3017 поправок из 4018 и приняла вторую правку за все время рассмотрения, которая носит технический характер.
Об этом сообщает сайт парламента.
Принятая правка №3017 авторства нардепа от монобольшинства Игоря Фриса носит технический характер, и исправляет ошибки в нумерации закона о государственной регистрации прав и недвижимого имущества.
Напомним, ранее стало известно, что Верховная Рада Украины завершила утреннее пленарное заседание, на котором рассматривала поправки к законопроекту о рынке земли. Ни одна поправка не была учтена народными депутатами Украины.
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Верховная Рада по состоянию на день 5 февраля рассмотрела 3017 поправок из 4018 и приняла вторую правку за все время рассмотрения, которая носит технический характер.
Об этом сообщает сайт парламента.
Принятая правка №3017 авторства нардепа от монобольшинства Игоря Фриса носит технический характер, и исправляет ошибки в нумерации закона о государственной регистрации прав и недвижимого имущества.
Напомним, ранее стало известно, что Верховная Рада Украины завершила утреннее пленарное заседание, на котором рассматривала поправки к законопроекту о рынке земли. Ни одна поправка не была учтена народными депутатами Украины.