Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова рассмотрел вопрос, связанный с препятствованием профессиональной деятельности журналистов изданий «НикВести» и «Мой город» 21 февраля, когда чиновники Николаевской ОГА не пускали их на пресс-конференцию.

Комитет принял решение предложить сторонам урегулировать этот вопрос без уголовного разбирательства, в противном случае, рассмотрит ситуацию повторно спустя месяц, - сообщают НикВести.

Николаевскую ОГА на комитете представляла Юлия Мендель, пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского, полицию - Артем Шевченко, спикер МВД, журналистов - Олег Деренюга, главный редактор «НикВести».

— Давайте как-то решим ситуацию. Я поговорю с председателем ОГА. Да, возможно, были определенные недоразумения, которые должны решаться более цивилизованным путём, сказала Юлия Мендель.

Глава комитета Нестор Шуфрич заявил, что это впервые на комитете представители власти признают, что чиновники вели себя неправильно.

— Офис Президента делает вам предложение урегулировать ситуацию и отозвать ваше заявление в полицию. Я скажу честно, я впервые слышу, что представители власти признали, что эти обстоятельства не украшают представителей власти и предлагают урегулировать конфликт. Я еще такого не слышал, - сказал Нестор Шуфрич.

Главный редактор «НикВести» Олег Деренюга согласился содействовать тому, чтоб корреспонденты отозвали свои заявления, в случае, если глава области таки проведет пресс-конференцию.

— Я вижу выход в том, чтоб вы, как представитель Офиса Президента (обращается к Юлии Мендель, - прим.) дадите рекомендации главе областной государственной администрации провести публичную пресс-конференцию, всех пригласить и, возможно, на этом вопрос будет исчерпан. Если он проведет открытое мероприятие и всех пригласит, - сказал Олег Деренюга.

Как известно, глава Николаевской ОГА Алексндр Стадник занимает свою должность уже больше 5 месяцев, однако, со дня своего назначения до сих пор не провел открытую пресс-конференцию и не представил свою команду заместителей.

— Я не курирую коммуникации областных администраций, поэтому не могу отвечать за проведение их открытых пресс-конференций. Как человек, который достаточно долго работал в коммуникациях, я вам скажу, что любая пресс-конференция должна проводится, когда есть, что сказать. И мы будем надеятся, что у главы ОГА будут результаты, которыми он захочет поделиться, похвалиться, выйти и сказать: «Вот наш план действий, вот наша дорожная карта», правильно? Вы же сами понимаете, что логично, что пресс-конференция должна быть с каким-то месседжем. Смотрите, я могу только рекомендовать ему собрать все результаты и попробовать провести эту пресс-конференцию, чтоб доказать свою открытость. Однако, гарантировать ничего я тоже не могу, - сообщила Юлия Мендель.

На это глава комитета ответил, что если бы руководитель Офиса Президента Андрей Ермак дал бы поручение провести пресс-конференцию, то глава ОГА обязан бы был исполнить его.

Еще один член комитета, народный депутат от фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец предложил оставить этот вопрос без внимания комитета, однако глава комитета Нестор Шуфрич ответил, что в комитете есть сложившаяся практика реагирования на уголовные производства, связанные с препятствованием профессиональной деятельности журналистов.

— Справа от вас находится журналист, который считает, что в отношении корреспондентов его издания было совершено преступление. Заявление зарегистрировано и происходит расследование. У нас существует практика, в случае регистрации заявлений, мы обращаемся в вышестоящие органы и просим взять на контроль. И не может быть разницы, даже если это касается представителя президентской вертикали. Но в этом случае наоборот нет необходимости обращаться к министру внутренних дел Арсену Авакову или руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку, поскольку есть желание двух сторон урегулировать вопрос, - сказал Нестор Шуфрич.

В итоге 3 из 5 членов комитета проголосовали за то, чтоб отложить рассмотрение данного вопроса на 30 дней, предоставив сторонам возможность договориться и остановить расследование уголовного производства по препятствованию профессиональной деятельности журналистов согласно статьи 171 Уголовного кодекса Украины. Преступления по этой статье наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, журналисты в Николаеве жаловались на закрытость областной государственной администрации из-за того, что их не приглашают на мероприятия с участием руководства ОГА, кроме возложений цветов.

В сентябре 2019 года глава Николаевской ОГА Александр Стадник сообщил, что команда провела мониторинг всех местных СМИ, за месяц до его назначения, он знает всех бенефициаров и других людей, которые «стоят за изданиями». Глава ОГА заявил тогда, что не стоит руководствоваться информацией, которую публикуют медиа.

После этого николаевский губернатор раскритиковал работу николаевских средств массовой информации и заявил, что журналисты много пишут о политике, но умалчивают такие важные темы, как проблема с аварийным Варваровским мостом в Николаеве.

Также глава Николаевской ОГА обвинил главного редактора издания «НикВести» Олега Деренюгу в распространении фейковой информации относительно работы его команды.

В июле 2019 года во время визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы чиновники не ограничивали средства массовой информации в доступе на различные мероприятия, в том числе и с его участием.