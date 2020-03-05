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Нового министра Кабинета министров Олега Немчинова на заседании фракции «Слуга народа» заставили оправдываться за поддержку пятого президента Петра Порошенко, которую он ранее высказывал в соцсетях.
Об этом LB.ua сообщили источники во фракции.
«На фракции министр Кабинета министров Немчинов перед всей фракцией объяснял свою политическую позицию во время предвыборной кампании», — сказал депутат.
Эту же информацию в Telegram подтвердил нардеп «Слуги народа» Александр Качура. По его словам, Олега Немчинова заставили публично объясняться о своих постах в Facebook.
«Я сожалею, что постил неправду о «Слуге Народа» и Зеленском. Все факты о Зеленском были распространены из недостоверных источников. Когда я узнал Зеленского лично — изменил кардинально мнение», — передал Александр Качура слова министра Кабмина.
Также депутат Александр Дубинский обратился к премьеру о рассмотрении вопроса о возвращении Дмитрия Дубилета на пост министра Кабинета министров.
На заседании фракции также присутствовал новый премьер Денис Шмыгаль.
«Началась фракция перед внеочередным заседанием в конференц-зале, как обычно. Приехал премьер. Обсуждаем текущие вопросы. По отставке Рябошапки решение принято. О назначении нового генпрокурора пока речи не идёт», — сообщил источник.
Напомним, вечеом 4 марта Верховная Рада утвердила новый Кабинет Министров, сформированный Денисом Шмыгалем.
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Нового министра Кабинета министров Олега Немчинова на заседании фракции «Слуга народа» заставили оправдываться за поддержку пятого президента Петра Порошенко, которую он ранее высказывал в соцсетях.
Об этом LB.ua сообщили источники во фракции.
«На фракции министр Кабинета министров Немчинов перед всей фракцией объяснял свою политическую позицию во время предвыборной кампании», — сказал депутат.
Эту же информацию в Telegram подтвердил нардеп «Слуги народа» Александр Качура. По его словам, Олега Немчинова заставили публично объясняться о своих постах в Facebook.
«Я сожалею, что постил неправду о «Слуге Народа» и Зеленском. Все факты о Зеленском были распространены из недостоверных источников. Когда я узнал Зеленского лично — изменил кардинально мнение», — передал Александр Качура слова министра Кабмина.
Также депутат Александр Дубинский обратился к премьеру о рассмотрении вопроса о возвращении Дмитрия Дубилета на пост министра Кабинета министров.
На заседании фракции также присутствовал новый премьер Денис Шмыгаль.
«Началась фракция перед внеочередным заседанием в конференц-зале, как обычно. Приехал премьер. Обсуждаем текущие вопросы. По отставке Рябошапки решение принято. О назначении нового генпрокурора пока речи не идёт», — сообщил источник.
Напомним, вечеом 4 марта Верховная Рада утвердила новый Кабинет Министров, сформированный Денисом Шмыгалем.