Нового министра Кабинета министров Олега Немчинова на заседании фракции «Слуга народа» заставили оправдываться за поддержку пятого президента Петра Порошенко, которую он ранее высказывал в соцсетях.

Об этом LB.ua сообщили источники во фракции.

«На фракции министр Кабинета министров Немчинов перед всей фракцией объяснял свою политическую позицию во время предвыборной кампании», — сказал депутат.

Эту же информацию в Telegram подтвердил нардеп «Слуги народа» Александр Качура. По его словам, Олега Немчинова заставили публично объясняться о своих постах в Facebook.

«Я сожалею, что постил неправду о «Слуге Народа» и Зеленском. Все факты о Зеленском были распространены из недостоверных источников. Когда я узнал Зеленского лично — изменил кардинально мнение», — передал Александр Качура слова министра Кабмина.

Также депутат Александр Дубинский обратился к премьеру о рассмотрении вопроса о возвращении Дмитрия Дубилета на пост министра Кабинета министров.

На заседании фракции также присутствовал новый премьер Денис Шмыгаль.

«Началась фракция перед внеочередным заседанием в конференц-зале, как обычно. Приехал премьер. Обсуждаем текущие вопросы. По отставке Рябошапки решение принято. О назначении нового генпрокурора пока речи не идёт», — сообщил источник.

Напомним, вечеом 4 марта Верховная Рада утвердила новый Кабинет Министров, сформированный Денисом Шмыгалем.