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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал назначение нового Кабинета Министров Украины.
Видеозапись его комментария опубликовали в телеграм-канале партии «Слуга народа».
Дмитрий Разумков ответил на вопросы о правомочности нового Кабмина, в котором 4 должности остаются вакантыми.
— Кабинет Министров является правомочным, поскольку вчера было назначено более 2/3 состава, он сложил присягу и сегодня уже функционирует в полном объеме, — сказал он.
Также спикер ВРУ добавил, что надеется, что новое правительство будет выполнять данные обещания.
— Я надеюсь, что новое правительство будет быстрее внедрять те реформы и реализовывать те обещания, которые давались, — отметил Дмитрий Разумков.
Напомним, вечеом 4 марта Верховная Рада утвердила новый Кабинет Министров, сформированный Денисом Шмыгалем.
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал назначение нового Кабинета Министров Украины.
Видеозапись его комментария опубликовали в телеграм-канале партии «Слуга народа».
Дмитрий Разумков ответил на вопросы о правомочности нового Кабмина, в котором 4 должности остаются вакантыми.
— Кабинет Министров является правомочным, поскольку вчера было назначено более 2/3 состава, он сложил присягу и сегодня уже функционирует в полном объеме, — сказал он.
Также спикер ВРУ добавил, что надеется, что новое правительство будет выполнять данные обещания.
— Я надеюсь, что новое правительство будет быстрее внедрять те реформы и реализовывать те обещания, которые давались, — отметил Дмитрий Разумков.
Напомним, вечеом 4 марта Верховная Рада утвердила новый Кабинет Министров, сформированный Денисом Шмыгалем.