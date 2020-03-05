Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал назначение нового Кабинета Министров Украины.

Видеозапись его комментария опубликовали в телеграм-канале партии «Слуга народа».

Дмитрий Разумков ответил на вопросы о правомочности нового Кабмина, в котором 4 должности остаются вакантыми.

— Кабинет Министров является правомочным, поскольку вчера было назначено более 2/3 состава, он сложил присягу и сегодня уже функционирует в полном объеме, — сказал он.

Также спикер ВРУ добавил, что надеется, что новое правительство будет выполнять данные обещания.

— Я надеюсь, что новое правительство будет быстрее внедрять те реформы и реализовывать те обещания, которые давались, — отметил Дмитрий Разумков.