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Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет остается в команде новоизбранного премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Об этом глава правительства сообщил в эфире программы «Право на власть», сообщает РБК-Украина.
По словам Дениса Шмыгаля, Дмитрия Дубилета еще не назначили на новую должность, однако после обсуждений с ним «должность будет».
— Мы не отказывались ни от одного члена нашей команды, и предыдущее правительство - это команда. Каждый из них может найти себя и работать на пользу Украины, и мы не собираемся отказываться ни от одного, в том числе и от господина Дубилета. Если вы посмотрите его посты, он в команде. Он сейчас едет отдохнуть и будет продолжать работать, — сказал Денис Шмыгаль.
По словам Дениса Шмыгаля, претензий к Дмитрию Дубилету у правительства нет.
— Мы просто переформатировали нашу команду, считая, что так правительство будет более эффективным, — отметил Денис Шмыгаль.
Напомним, 4 марта, Верховная Рада Украины поддержала Кабинет Министров, сформированный новым премьером Денисом Шмыгалем.
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Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет остается в команде новоизбранного премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Об этом глава правительства сообщил в эфире программы «Право на власть», сообщает РБК-Украина.
По словам Дениса Шмыгаля, Дмитрия Дубилета еще не назначили на новую должность, однако после обсуждений с ним «должность будет».
— Мы не отказывались ни от одного члена нашей команды, и предыдущее правительство - это команда. Каждый из них может найти себя и работать на пользу Украины, и мы не собираемся отказываться ни от одного, в том числе и от господина Дубилета. Если вы посмотрите его посты, он в команде. Он сейчас едет отдохнуть и будет продолжать работать, — сказал Денис Шмыгаль.
По словам Дениса Шмыгаля, претензий к Дмитрию Дубилету у правительства нет.
— Мы просто переформатировали нашу команду, считая, что так правительство будет более эффективным, — отметил Денис Шмыгаль.
Напомним, 4 марта, Верховная Рада Украины поддержала Кабинет Министров, сформированный новым премьером Денисом Шмыгалем.