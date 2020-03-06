Служба безопасности Украины во Львовской области прекратила деятельность группировки, которая занималась незаконной торговлей оружием.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает РБК-Украина.

Сообщается, что организовали незаконный бизнес бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины и владелец одной из львовских туристических фирм.

— Через зарубежные связи отставник закупал в одной из европейских стран оружие и нелегально переправлял ее в Украине. Коммерсант отвечал за поиск "клиентов" и непосредственно организовывал сбыт оружия. Покупателями были преимущественно представители местных криминальных кругов. Как курьера злоумышленники привлекли к противоправной деятельности местного безработного, - сообщили в СБУ.

Владельца туристической фирмы задержали в центре Львова во время попытки продажи двух пистолетов-автоматов «Скорпион» и двух пистолетов Glock и Lager. За оружие они планировали получить 8,7 тысяч долларов.

Во время обысков по месту жительства участников группы правоохранители изъяли автомат АК-47, пистолет Smith and Wesson, гранату, большое количество патронов, а также холодное и коллекционное оружие без документов.

По данному факту открыто дело по части 1 статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, ношение, изготовление или сбыт оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос сообщения о подозрении участника группы.

Напомним, ранее в Ровно Служба безопасности Украины подозревает настоятеля одного из храмов области на торговле оружием, незаконно вывезенными из района проведения операции Объединенных сил.