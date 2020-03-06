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Служба безопасности Украины во Львовской области прекратила деятельность группировки, которая занималась незаконной торговлей оружием.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает РБК-Украина.
Сообщается, что организовали незаконный бизнес бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины и владелец одной из львовских туристических фирм.
— Через зарубежные связи отставник закупал в одной из европейских стран оружие и нелегально переправлял ее в Украине. Коммерсант отвечал за поиск "клиентов" и непосредственно организовывал сбыт оружия. Покупателями были преимущественно представители местных криминальных кругов. Как курьера злоумышленники привлекли к противоправной деятельности местного безработного, - сообщили в СБУ.
Владельца туристической фирмы задержали в центре Львова во время попытки продажи двух пистолетов-автоматов «Скорпион» и двух пистолетов Glock и Lager. За оружие они планировали получить 8,7 тысяч долларов.
Во время обысков по месту жительства участников группы правоохранители изъяли автомат АК-47, пистолет Smith and Wesson, гранату, большое количество патронов, а также холодное и коллекционное оружие без документов.
По данному факту открыто дело по части 1 статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, ношение, изготовление или сбыт оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос сообщения о подозрении участника группы.
Напомним, ранее в Ровно Служба безопасности Украины подозревает настоятеля одного из храмов области на торговле оружием, незаконно вывезенными из района проведения операции Объединенных сил.
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Служба безопасности Украины во Львовской области прекратила деятельность группировки, которая занималась незаконной торговлей оружием.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает РБК-Украина.
Сообщается, что организовали незаконный бизнес бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины и владелец одной из львовских туристических фирм.
— Через зарубежные связи отставник закупал в одной из европейских стран оружие и нелегально переправлял ее в Украине. Коммерсант отвечал за поиск "клиентов" и непосредственно организовывал сбыт оружия. Покупателями были преимущественно представители местных криминальных кругов. Как курьера злоумышленники привлекли к противоправной деятельности местного безработного, - сообщили в СБУ.
Владельца туристической фирмы задержали в центре Львова во время попытки продажи двух пистолетов-автоматов «Скорпион» и двух пистолетов Glock и Lager. За оружие они планировали получить 8,7 тысяч долларов.
Во время обысков по месту жительства участников группы правоохранители изъяли автомат АК-47, пистолет Smith and Wesson, гранату, большое количество патронов, а также холодное и коллекционное оружие без документов.
По данному факту открыто дело по части 1 статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, ношение, изготовление или сбыт оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос сообщения о подозрении участника группы.
Напомним, ранее в Ровно Служба безопасности Украины подозревает настоятеля одного из храмов области на торговле оружием, незаконно вывезенными из района проведения операции Объединенных сил.