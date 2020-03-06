В Черновицкой области для предотвращения распространения коронавируса выделили 4 миллиона гривен из резервного фонда бюджета области.

Об этом сообщает пресс-служба областной госадминистрации.

Накануне в области решили приостановить учебный процесс в школах, колледжах и высших учебных заведениях. Также рекомендовано приостановить работу дошкольных учебных заведений и отменить все массовые мероприятия в области.

Напомним, 3 марта в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавируса.

Инфицированный — житель Черновцов, который вместе с женой вернулся из Италии через пункт пропуска «Порубное» в Черновицкой области. Тогда симптомов заражения у них не обнаружили. По прибытию супругов самоизолировался, а через два дня, 28 февраля, у мужчины появились симптомы, указывающие на коронавирусную инфекцию. 29 февраля его госпитализировали, а вечером в понедельник, 2 марта, коронавирус подтвердили с помощью тестирования.

У жены больного не было симптомов инфицирования. Она была изолирована дома.