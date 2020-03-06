Пятый президент Украины Петро Порошенко назвал вчерашние события в Раде шабашем пропутинской «пятой колонны», что в который раз доказывает — Украину возвращают в орбиту России, а Зеленский превращается в Януковича.

Об этом лидер партии «Европейская Солидарность» Петро Порошенко заявил во время митинга против политических репрессий под стенами ГБР сегодня, 6 марта, сообщили в пресс-службе партии.

— Тот шабаш, который был устроен вчера — шабаш Путина, шабаш пропутинской пятой колонны, которая называется ОПЗЖ и координируется Портновым — куратором ГБР, как мы дожили до этого? И шабаш тех, кто с ними вступил в союз — марионеток Коломойского и ставших на его сторону монобольшинства «слуг народа» Зеленского, - отметил Петро Порошенко.

Он отметил, что речь не идет о Генеральном прокуроре. Речь идет об уничтожении независимости правоохранительной системы в Украине, которая отдана на откуп людям Портнова и Януковича. И это негативно влияет на имидж Украины в мире.

— Разрушается независимость прокуратуры и судов в Украине. Им мало, что за последние две недели по всему миру, начиная от самых авторитетных изданий Польши «Газеты избирательной», и заканчивая США «Нью-Йорк Таймс» пишут об Украине как о стране, где царит политически мотивированное правосудие и политические преследования. Этого не было со времен Януковича. И это яркая демонстрация возвращения Украины во времена Януковича, постепенного превращения прокуратуры в прокуратуру Пшонки, а Офиса президента - в администрацию президента Януковича, — напомнил Петро Порошенко.

Он предостерег власть от давления на независимые СМИ, в частности на Прямой канал.

— Мы здесь для того, чтобы этого не допустить, потому что очень большую цену Украина и украинцы заплатили за то, чтобы у нас была демократия, чтобы у нас была свобода слова. Они получили санкцию на проведение обысков на Прямом канале, потому что им не нравится, что говорит Прямой канал. Друзья, смотрите Прямой канал, если они его боятся - значит, там говорят правду, - призвал Петро Порошенко.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ начать расследование по факту возможного незаконного воздействия директора ГБР на следователей для организации политического преследования Петра Порошенко. Напомним, партия «Европейская солидарность» требует от Генпрокуратуры возбудить уголовное производство против экс-директора Госбюро расследований Романа Трубы и фигурантов так называемых «пленок Трубы».



