Об этом сообщают в пресс-службе Минфина.

Уманский, который ранее критиковал сотрудничество Украины с МВФ, сообщил, что новое правительство будет продолжать выполнять требования фонда для принятия новой кредитной программы на $5,5 млрд.

— Программа расширенного финансирования МВФ является важной для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ в Украине, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с нашими коллегами из МВФ активную работу для начала программы, — сообщил Уманский по итогам встречи с представителями МВФ.

Кроме этого, министр финансов предложил провести встречу нового правительства с руководством МВФ в Вашингтоне. Во время этой встречи стороны должны обсудить дальнейшее сотрудничество.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ.

5 марта сообщалось, что международный банк Morgan Stanley разослал своим клиентам рекомендации продавать активы Украины из-за опасений, что новое правительство прекратит сотрудничество с МВФ и остановит начатые реформы.