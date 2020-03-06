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Об этом сообщают в пресс-службе Минфина.
Уманский, который ранее критиковал сотрудничество Украины с МВФ, сообщил, что новое правительство будет продолжать выполнять требования фонда для принятия новой кредитной программы на $5,5 млрд.
— Программа расширенного финансирования МВФ является важной для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ в Украине, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с нашими коллегами из МВФ активную работу для начала программы, — сообщил Уманский по итогам встречи с представителями МВФ.
Кроме этого, министр финансов предложил провести встречу нового правительства с руководством МВФ в Вашингтоне. Во время этой встречи стороны должны обсудить дальнейшее сотрудничество.
Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ.
5 марта сообщалось, что международный банк Morgan Stanley разослал своим клиентам рекомендации продавать активы Украины из-за опасений, что новое правительство прекратит сотрудничество с МВФ и остановит начатые реформы.
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Об этом сообщают в пресс-службе Минфина.
Уманский, который ранее критиковал сотрудничество Украины с МВФ, сообщил, что новое правительство будет продолжать выполнять требования фонда для принятия новой кредитной программы на $5,5 млрд.
— Программа расширенного финансирования МВФ является важной для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ в Украине, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с нашими коллегами из МВФ активную работу для начала программы, — сообщил Уманский по итогам встречи с представителями МВФ.
Кроме этого, министр финансов предложил провести встречу нового правительства с руководством МВФ в Вашингтоне. Во время этой встречи стороны должны обсудить дальнейшее сотрудничество.
Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ.
5 марта сообщалось, что международный банк Morgan Stanley разослал своим клиентам рекомендации продавать активы Украины из-за опасений, что новое правительство прекратит сотрудничество с МВФ и остановит начатые реформы.