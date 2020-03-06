Верховной Раде Украины осталось рассмотреть 720 поправок к законопроекту о рынке земли. Ни одна поправка сегодня не была принята народными депутатами Украины.

Об этом сообщает УНН.

Правки, на голосовании которых настаивали их авторы, по результатам голосования не были поддержаны.

В завершение утреннего заседания рассмотрено 3298 поправок из 4018-ти законопроекта №2178-10. Всего осталось рассмотреть 720 поправок.

Рассмотрение поправок будет продолжено на следующих пленарных заседаниях.

Ранее в правительстве сообщили, что после введения рынка земель сельскохозяйственного назначения приобрести земельный пай можно будет только безналичным способом.

Напомним, украинцам, имеющим двойное гражданство, планируют запретить покупать землю. Чтобы решить эту проблему, могут ввести уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозирует, что рассмотрение «земельного» законопроекта во втором чтении займет 2,5 - 3 месяца, и планирует общаться с лидерами тех фракций, которые внесли больше всего правок.

Глава Николаевской «Батьківщини» Вадим Пидберезняк назвал большой аферой нынешний проект закона о продаже земли.