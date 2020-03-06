Николаевский окружной административный суд отказал Николаевской облгосадминистрации, главой которой является Александр Стадник, в рассмотрении иска об отмене отдельных пунктов решения областного совета о бюджете на 2020 год.

4 марта по итогам подготовительного заседания суд принял решение о закрытии производства по иску Николаевской ОГА против областного совета, сообщают НикВести.

Как известно, Николаевская ОГА обратилась в суд с иском против Николаевского областного совета о признании противоправными и недействующими отдельные положения решения «Об областном бюджете Николаевской области на 2020 год».

В своем решении суд указывает, что в административный суд по обращению субъекта властных полномочий может быть подан иск только в случае спора между субъектами властных полномочий по поводу реализации их компетенции в сфере управления, в том числе делегированных полномочий, а также, когда право на обращение в суд по иску к другому субъекту властных полномочий предоставлено такому субъекту законом.

В постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 26 февраля 2019 году сформирована правовая позиция, согласно которой поведение органов, через которые действует государство в гражданских или административных отношениях, рассматривается как поведение государства в гражданских или административных отношениях. Таким образом, как в гражданских, так и в административных отношениях органы, через которые действует государство, не имеют собственных прав и обязанностей, но наделены полномочиями представлять государство в соответствующих отношениях.

Государство в лице определенных органов может принимать участие в судебных процессах, в том числе в качестве истца, по правилам гражданского, хозяйственного или административного судопроизводства, исходя, в первую очередь, из сути правоотношений и с учетом, в частности, субъектного состава сторон и других факторов, которые могут влиять на определение юрисдикции судов.

«Таким образом, по общему правилу один орган государственной власти не может обращаться с иском к другому органу (в том числе и органу местного самоуправления), потому что это означает иск государства к самому себе», - говорится в решении суда.

Исключением может быть компетенционный спор. Однако, хотя формально этот спор решается в исковом производстве, по сути это не спор о праве. В таком судебном производстве суд объясняет законодательство, разъясняя границы компетенции органов.

Под компетенционным спором следует понимать спор между субъектами властных полномочий по поводу реализации их компетенции в сфере управления (публичной администрации), в том числе - делегированных полномочий. Особенность судебного рассмотрения компетенционных споров обусловлена необходимостью решения вопроса о том, надлежащим ли образом реализована компетенция ответчика и не нарушена ли при реализации полномочий ответчика компетенция истца.

Согласно материалам дела, спорные взаимоотношения возникли в связи с принятием Николаевским областным советом решения 26 декабря 2019 года №15 «Об областном бюджете Николаевской области на 2020 год», отдельные пункты которого (п.3, п.4, п.13, п.14, п.15) истец считает противоправными.

Этими пунктами указывается, что Николаевская ОГА при возникновении потребности и возможность использования, в том числе перераспределения бюджетных назначений денег субвенций из государственного, местных, областного бюджета и изменения в роспись областного бюджета осуществляется при условии рассмотрения всеми постоянными комиссиями областного совета и согласования большинством из них.

Отмечается, что местная государственная администрация осуществляет исполнительную власть на территории соответствующей административно-территориальной единицы. Одним из полномочий местной государственной администрации в сфере бюджета и финансов является составление, согласование, передача на рассмотрение совета прогноза соответствующего бюджета, составление и подача на утверждение совета проекта соответствующего бюджета и обеспечение его выполнения, а также отчетность перед соответствующим советом о его выполнении.

Согласно части 1 статьи 72 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» местные государственные администрации являются подотчетными соответствующим районным, областным советам в выполнении программ социально-экономического и культурного развития, районных, областных бюджетов, подотчетными и подконтрольными в части полномочий, делегированных им соответствующими районными, областными советами, а также в выполнении решений советов по этим вопросам.

«Суд приходит к выводу, что в данном случае предметом спора является не разграничение компетенции между полномочиями облсовета и ОГА о распределении средств областного бюджета, а предметом спора является несогласие истца с процедурой выполнения решения областного совета о бюджете на 2020 год, а поэтому такой спор нельзя отнести к компетенционному спору», - говорится в документе.

Большая палата Верховного Суда обращает внимание на то, что спор в подобном деле не относится к компетенционному, поскольку в этом случае не говорится о споре о разграничении компетенции между Николаевским областным советом и Николаевской областной государственной администрацией. Истец обращается с иском признать частично пункты решения субъекта властных полномочий противоправными и недействующими, которому он подотчетный и подконтрольный, и который, реализуя компетенцию в сфере распоряжения деньгами, своим решением определил порядок и процедуру реализации своего решения.

Николаевская ОГА обосновала свое право обращения в суд с этим иском необходимостью реализации полномочий по выполнению решения облсовета и считает, что пункты решения противоречат статье 23 Бюджетного кодекса Украины.

«Учитывая то, что право Николаевской ОГА на обращение в административный суд с исковыми требованиями о признании противоправными и недействующими отдельные положения решения облсовета в целом не закреплены ни в каком нормативно-правовом акте, суд приходит к выводу, что Николаевская ОГА в этом деле не имеет права обращаться в суд», - говорится в решении.

В связи с этим суд постановил закрыть производство по иску Николаевской ОГА против областного совета. Решение суда может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что представители Николаевского областного совета отсутствовали на подготовительном заседании Николаевского окружного административного суда, которое проходило 4 марта в деле по иску облгосадминистрации об отмене отдельных пунктов решения о бюджете области на 2020 год.