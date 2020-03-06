Новый министр спорта Вадим Гутцайт фигурирует в материалах дела о возможных хищениях государственных средств на закупках лодок для киевских спортсменов.

Об этом сообщает «Украинская Правда» со ссылкой на судебные решения.

По версии следствия, чиновники Киевской городской госадминистрации и «подконтрольный им» руководитель детско-юношеской спортивной школы «Регата» могли быть причастны к хищению 2,2 миллиона гривен.

Также речь идет о возможной подделке документов, на основании которых в 2016-2019 годах перечислялись бюджетные средства за поставленный товар.

В материалах упоминается непосредственно директор департамента молодежи и спорта КГГА — эту должность занимал Вадим Гутцайт до назначения министром.

Расследование ведет Главное управление Национальной полиции в Киеве. Дело открыли в сентябре 2019 года.

Так, с 2016 года из государственного бюджета были выделены деньги на приобретение лодок для занятий спортсменами академической греблей. Распорядителем средств является департамент молодежи и спорта КГГА.

В 2016 году было выделено 1,8 миллиона гривен, в 2017 — 2,4 миллиона, в 2018 — 2,3 миллиона, в 2019 — 8,1 миллиона.

Полиция установила, что большинство тендеров выигрывал один и тот же предприниматель, который одновременно является тренером подконтрольной КГГА детско-юношеской спортивной школы «Буревестник». При этом условия закупки якобы специально прописывали под этого предпринимателя.

Судя по данным Prozorro, этим предпринимателем является Александр Яхниенко. Он сам бывший спортсмен, ранее поставлял инвентарь, в том числе, школе «Буревестник», а ныне значится ее старшим тренером-преподавателем. Сейчас мужчина уже закрыл свой статус предпринимателя.

Следствие считает предпринимателя подконтрольным Вадим Гутцайту и его заместителю, которые распределяли между собой и другими должностными лицами прибыль от поставки лодок из Беларуси, Италии и Германии.

При этом стоимость товара якобы завышалась: вместо 600 тысяч гривен каждая лодка стоила Киеву 1 миллион. Таким образом, прибыль должностных лиц за одну лодку составлял 400 тысяч.

Кроме того, полиция установила, что средства перечислялись Яхниенку еще до того, как он доставит лодки в Украину.

Для этого директор спортивной школы «Регата» якобы по указанию должностных лиц КГГА подписывал поддельные налоговые накладные.

«Инвентарь есть, спортсмены готовятся к соревнованиям. Есть определенная группа людей, которая жалуется почему-то. Никаких нарушений я не вижу... Лодки покупались согласно действующему законодательству, по Prozorro, через тендер. Никаких не было нареканий, а сейчас вдруг возникает сомнение», — сказал руководитель школы «Регата» Сергей Шаль в комментарии УП.

Поставщик и тренер Александр Яхниенко не стал комментировать расследование, добавив, что «не хочет свидетельствовать против себя». Он предложил обратиться к своему адвокату, но отказался назвать его имя.

Напомним, вечером 4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за Кабинет Министров, сформированный новым премьером Денисом Шмыгалем.