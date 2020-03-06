Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство против депутата от «Слуги народа» Александра Дубинского по факту клеветы в отношении пятого президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

Об этом на странице в Facebook сообщил защитник экс-президента Игорь Головань.

«Против Дубинского открыли дело. Офис генерального прокурора во исполнение судебного решения отреагировал на клеветнические обвинения народного депутата Дубинского в адрес Петра Порошенко», — написал Игорь Головнь.

Ранее сообщалось, что защита пятого президента Украины Петра Порошенко продолжает настаивать на том, что следователи Государственного бюро расследований находятся вне закона.

Напомним, Петр Порошенко рассказал, что Шевченковский суд постановил ГБР закрыть дело, по которому Петр Порошенко 28 февраля вызывался на допрос, в связи с отсутствием состава преступления.

Перед этим что высший антикоррупционный суд обязал НАБУ начать расследование по факту возможного незаконного воздействия директора ГБР на следователей для организации политического преследования Петра Порошенко.