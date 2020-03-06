Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в течение года война на Донбассе не прекратится, он выйдет из Минских соглашений.

Об этом он сказал в интервью The Guardian, полную версию которого опубликуют в субботу.

Владимир Зеленский дал годовой срок от первого саммита с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся в декабре 2019 года, чтобы «найти прорыв».

«Я не отдам работе в Минске свои пять лет, которые мне дал украинский народ. Я не буду этого делать», — сказал он, добавив, что есть «два или три плана» действий после ухода от переговоров.

При этом он отказался уточнять, что имеет ввиду.

Также Владимир Зеленский сказал, что, по его мнению, стороны должны гибко подходить к Минским соглашениям, которые Украина подписала под чрезвычайным давлением пять лет назад, чтобы положить конец масштабным боевым действиям.

Он отметил, что Владимир Путин неоднократно отказывался от своих предложений о компромиссе, ссылаясь на Минские договоренности, в соответствии с которым Кремль откажется от контроля над границей России с Украиной только в самом конце процесса.

Ранее сообщалось, что Офис Президента Украины опубликовал текст совместной декларации стран-участниц Парижского саммита в Нормандском формате.