Украина, Нидерланды, Бельгия, Малайзия и Австралия, которые являются членами Совместной следственной группы по делу сбитого самолета MH17, официально сообщили генсеку ООН и президенту Совбеза ООН о начале 9 марта судебного процесса в Нидерландах по этому делу.

Об этом рассказал представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, пишет Укринформ.

— Пять государств, в том числе, Украина, Нидерланды, Бельгия, Малайзия и Австралия, сообщили председателю Совета Безопасности ООН и генеральному секретарю ООН в совместном письме о начале судебного заседания в Нидерландах по делу о сбитом самолете рейса МН17, — заметил украинский дипломат.

Он также предоставил копию документа, отправленного генеральному секретарю ООН и президенту Совета Безопасности Организации.

— Начало уголовного судебного разбирательства 9 марта 2020 года является важной вехой для установления истины и достижения справедливости для жертв рейса MH17 и их близких, а также привлечения к ответственности лиц, ответственных за сбитый самолет MH17, — говорится в официальном письме.

Как отмечается в документе, Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина имеют полную уверенность, что судебный процесс «будет способствовать достижению справедливости в соответствии с самыми высокими международными правовыми стандартами профессионализма и независимости». При этом напоминается, что резолюция Совета Безопасности 2166 требует, чтобы все причастные к уничтожению гражданского самолета понесли ответственность.

Судебное заседание в Нидерландах состоится на основании доказательств, собранных Совместной следственной группой с участием правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. JIT с 2014 года проводит независимое международное уголовное расследование по факту сбитого российскими силами над Украиной самолета Малазийских международных авиалиний.

Ранее сообщалось, что накануне суда по делу о катастрофе MH17 на Донбассе сменят состав Совместной следственной группы (JIT).