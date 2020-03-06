Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал сближение президента Франции Эммануаля Макрона с Россией.

Об этом он сказал в интервью The Guardian.

Владимир Зеленский заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поддерживают Украину, но его беспокоят усилия Макрона по одновременному восстановлению отношений с Москвой.

— Вы не можете играть в игру с двух сторон, — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свои намерения добиваться ухода от политики изоляции Москвы, введенной Западом в ответ на агрессию России в Украине и перехода к политике, которую французский руководитель называет «стратегическим диалогом».