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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал сближение президента Франции Эммануаля Макрона с Россией.
Об этом он сказал в интервью The Guardian.
Владимир Зеленский заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поддерживают Украину, но его беспокоят усилия Макрона по одновременному восстановлению отношений с Москвой.
— Вы не можете играть в игру с двух сторон, — сказал Владимир Зеленский.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свои намерения добиваться ухода от политики изоляции Москвы, введенной Западом в ответ на агрессию России в Украине и перехода к политике, которую французский руководитель называет «стратегическим диалогом».
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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал сближение президента Франции Эммануаля Макрона с Россией.
Об этом он сказал в интервью The Guardian.
Владимир Зеленский заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поддерживают Украину, но его беспокоят усилия Макрона по одновременному восстановлению отношений с Москвой.
— Вы не можете играть в игру с двух сторон, — сказал Владимир Зеленский.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свои намерения добиваться ухода от политики изоляции Москвы, введенной Западом в ответ на агрессию России в Украине и перехода к политике, которую французский руководитель называет «стратегическим диалогом».