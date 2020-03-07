В результате обстрелов в зоне боевых действий на Донбассе один украинский военный получил ранение.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, 6 марта боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. В частности обстреливали позиции войск у Авдеевки, Песков и Зайцевого.

Огонь вели из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также накануне в результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский военный погиб, еще три военнослужащие получили боевые поражения.

Напомним, ранее вооруженные формирования РФ 10 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный, еще два получили боевые травмы.