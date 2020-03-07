Кабинет министров погасил часть задолженности перед шахтерами.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает «Правительственный портал».

— Мы договорились и президент пообещал на Всеукраинском совещании шахтеров погасить в марте месяце половину долгов. Действительно, вчера — позавчера средства в сумме 654 млн поступили на счета, в том числе Первомайского шахтоуправления. Это первый шаг, — заявил премьер.

Он также уверяет, что правительство не будет стихийно закрывать шахты, а работать в направлении развития угольных регионов.

Премьер рассказал, что уже несколько недель правительство совместно со Всемирным банком работает над разработкой программы справедливой трансформации угольных регионов. По его словам, это долгосрочная программа, которая предусматривает, что даже естественное закрытие шахты будет предусматривать планирование будущего этой территории.

Денис Шмыгаль утверждает, что шахты точно не будут закрывать, пока государство не найдет для людей альтернативную работу.

Напомним, в феврале Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие два месяца государство должно закрыть все долги по заработной плате перед шахтерами.