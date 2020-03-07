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В пятницу, 6 марта, в подъезде собственного дома в Житомире был найден мёртвым бывший военнослужащий, участник операции Объединенных сил на Донбассе Олег Котенко.
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Житомирской области.
— 6 марта в Житомирский отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с огнестрельным ранением в подъезде одного из домов областного центра. По данному факту начато уголовное производство. Установлено, что погибший - частный предприниматель, 1973 года рождения. Рядом с телом находилась зарегистрированное оружие, владельцем которого был погибший, - говорится в сообщении.
Правоохранители осмотрели место происшествия и провели другие следственные действия, а также изъяли оружие.
— Предварительно, все обстоятельства, зафиксированные в ходе первоочередных мер, свидетельствуют о самоубийстве мужяины. Продолжается проверка, - говорится в сообщении.
Информация о гибели Олега Котенко (Олег Кот) появилась на его личной странице в фейсбуке. По словам близких друзей, мужчина был найден застреленным в подъезде собственного дома, между этажами, рядом лежал его собственный карабин.
Олегу Котенко было 46 лет, у него осталась жена и две дочери.
Напомним, 10 ноября в подъезде собственного дома в Киеве на лестнице между этажами был найден ветеран АТО, боец 90-го батальона Игорь Панов, позывной «Хан», и его жена Оксана Кавецкая.
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В пятницу, 6 марта, в подъезде собственного дома в Житомире был найден мёртвым бывший военнослужащий, участник операции Объединенных сил на Донбассе Олег Котенко.
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Житомирской области.
— 6 марта в Житомирский отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с огнестрельным ранением в подъезде одного из домов областного центра. По данному факту начато уголовное производство. Установлено, что погибший - частный предприниматель, 1973 года рождения. Рядом с телом находилась зарегистрированное оружие, владельцем которого был погибший, - говорится в сообщении.
Правоохранители осмотрели место происшествия и провели другие следственные действия, а также изъяли оружие.
— Предварительно, все обстоятельства, зафиксированные в ходе первоочередных мер, свидетельствуют о самоубийстве мужяины. Продолжается проверка, - говорится в сообщении.
Информация о гибели Олега Котенко (Олег Кот) появилась на его личной странице в фейсбуке. По словам близких друзей, мужчина был найден застреленным в подъезде собственного дома, между этажами, рядом лежал его собственный карабин.
Олегу Котенко было 46 лет, у него осталась жена и две дочери.
Напомним, 10 ноября в подъезде собственного дома в Киеве на лестнице между этажами был найден ветеран АТО, боец 90-го батальона Игорь Панов, позывной «Хан», и его жена Оксана Кавецкая.