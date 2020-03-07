В прошлом году из фруктов и ягод, переработанных на заводах компании TB Fruit, была сделана каждая 10-я бутылка сока в мире и каждая 4-я бутылка яблочного сока в США.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Уже который год подряд компания TB Fruit занимает третью лидерскую строчку в рейтинге крупнейших производителей концентрированных соков в Европе.

Речь идет о Группе компаний TB Fruit, в состав которой входят семь заводов по переработке фруктов и овощей, четыре из которых находятся в Украине (другие в Польше и Молдове). В июне компания начала строительство крупнейшего в Европе завода по переработке фруктов и ягод мощностью 330 тыс. тонн в год в городе Бжостовец (Польша).

Украинскому потребителю Компания известна соками прямого отжима ТМ «Galicia», а мир знает TB Fruit как мощного производителя концентрированных натуральных соков.

Общая мощность перерабатывающих заводов TB Fruit составляет 1 млн тонн фруктов, овощей и ягод, это соответственно почти 150 тысяч тонн концентрированного сока в год.

Из украинского сырья изготавливаются сотни торговых марок в мире. Концентрированные соки производства TB Fruit поставляются глобальным лидерам, таким как Nestle, PepsiCo, Coca-Cola, Refresco, Eckes-Granini. В Украине из концентрированного сока TB Fruit изготавливают соки для таких известных украинских брендов как: Sandora, «Садочок», «Сандорик», Rich, «Живчик» и др.

Основатель и владелец TB Fruit Тарас Барщовский сообщил, что к началу 2020 году география экспорта продукции Компании (около 90%) насчитывает 40 стран мира, среди которых труднодоступные для украинского производителя рынки США, Европы, Японии, Израиля (эти страны очень придирчиво относятся к качеству сырья, поступающего к ним).

Кроме 7 заводов по переработке фруктов и овощей Компании принадлежит также транспортно-логистический, инжиниринговый и деревообрабатывающий бизнес. В зависимости от сезона на предприятиях TB Fruit работает 2,5-3,5 тысяч человек.