Всемирный конгресс украинцев призвал новое правительство во главе с Денисом Шмыгалем придерживаться существующего курса реформ и евроатлантического направления.

Об этом говорится на сайте конгресса.

— Интересы Украины и украинского народа должны быть превыше всего. Доверие к правительству, независимость судебной системы и неприкосновенность демократических институтов являются ключевыми для успеха Украины. Украинское государство рискует потерять поддержку международных партнеров, если ее политические лидеры перестанут соблюдать принцип верховенства права, будут использовать правосудие в политических целях и не смогут полноценно внедрить необходимые демократические и экономические реформы, - отметили в конгрессе.

Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку Кабинет министров Алексея Гончарука, утвердив в тот же день правительство Дениса Шмыгаля.

5 марта в отставку был отправлен и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.