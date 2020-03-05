Сегодня, 5 марта, на внеочередном заседании Верховная Рада Украины проголосовала за высказывание недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

За это решение проголосовали 263 депутата.

Накануне депутаты собрали голоса для созыва внеочередного заседания Рады по рассмотрению выражения недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Ранее глава Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила, что расследование более тысячи производств заблокировано из-за организации работы Офиса генерального прокурора.

В четверг, 5 марта, во время встречи с представителями бизнеса Полтавской области президент Владимир Зеленский заявил, что Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка не показал результат работы на своем посту.

Напомним, что во время июльского разговора с американским лидером Дональдом Трампом Владимир Зеленский затрагивал тему назначения нового генпрокурора Украины, который должен был сменить Юрия Луценко, отмечая, что новый глава ГПУ будет «на 100% его человеком».