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Расследование более тысячи производств Государственного бюро расследований заблокировано из-за организации работы Офиса генерального прокурора.
Об этом рассказала вр. и. о. директора ГБР Ирина Венедиктова, отчитываясь о деятельности перед Верховной Радой на внеочередном заседании, сообщает корреспондент «Укринформа».
«Организация работы Офиса генерального прокурора построена таким образом, что более чем в тысячи производств ГБР не назначены процессуальные руководители — и, соответственно, их фактическое расследование заблокировано. Но самое страшное в этой ситуации, что генеральный прокурор отрицает этот факт. В понедельник я получила по этому поводу письмо, именно поэтому вчера я направила письмо в ответ на 26 листах с номерами уголовных производств... 1272 уголовных производства, в которых не назначен процессуальный руководитель. И это без закрытых, без объединенных и без остановленных», — отметила Ирина Венедиктова.
Она также напомнила, что согласно закону, письменное уведомление о подозрении народным депутатам осуществляется исключительно генеральным прокурором.
«Нет такого процессуального действия в этом случае — согласовывать или не согласовывать подозрение, только он уполномочен его составлять. Следователь ГБР не наделен этими полномочиями и не может это делать в отношении народных депутатов», — пояснила Ирина Венедиктова.
Напомним, сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что за отставку гепрокурора Руслана Рябошапки голосов более чем достаточно.
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Расследование более тысячи производств Государственного бюро расследований заблокировано из-за организации работы Офиса генерального прокурора.
Об этом рассказала вр. и. о. директора ГБР Ирина Венедиктова, отчитываясь о деятельности перед Верховной Радой на внеочередном заседании, сообщает корреспондент «Укринформа».
«Организация работы Офиса генерального прокурора построена таким образом, что более чем в тысячи производств ГБР не назначены процессуальные руководители — и, соответственно, их фактическое расследование заблокировано. Но самое страшное в этой ситуации, что генеральный прокурор отрицает этот факт. В понедельник я получила по этому поводу письмо, именно поэтому вчера я направила письмо в ответ на 26 листах с номерами уголовных производств... 1272 уголовных производства, в которых не назначен процессуальный руководитель. И это без закрытых, без объединенных и без остановленных», — отметила Ирина Венедиктова.
Она также напомнила, что согласно закону, письменное уведомление о подозрении народным депутатам осуществляется исключительно генеральным прокурором.
«Нет такого процессуального действия в этом случае — согласовывать или не согласовывать подозрение, только он уполномочен его составлять. Следователь ГБР не наделен этими полномочиями и не может это делать в отношении народных депутатов», — пояснила Ирина Венедиктова.
Напомним, сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что за отставку гепрокурора Руслана Рябошапки голосов более чем достаточно.