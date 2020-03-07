Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой ОГА.

— Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19, — говорится в сообщении.

Всего в области госпитализировали 7 человек с подозрением на коронавирус.

По состоянию на утро 7 марта в Центре общественного здоровья на исследовании находились 20 образцов материалов, в том числе 6 от людей с подозрением на коронавирус и 14 от контактных людей. У 16 человек коронавирус не выявили, исследования образцов еще 4 контактных людей продолжаются.

Напомним, в Украине зафиксировали первый и пока единственный случай инфицирования коронавирусом.