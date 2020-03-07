|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|06:20
|Заход солнца:
|17:46
|Температура завтра:
|+14 C°
|Скорость ветра:
|1.4 м/с
|Восход солнца:
|06:28
|Заход солнца:
|17:50
|Температура завтра:
|+10 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.55 грн
|25.13 грн
|EUR
|27.5 грн
|28.5 грн
Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой ОГА.
— Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19, — говорится в сообщении.
Всего в области госпитализировали 7 человек с подозрением на коронавирус.
По состоянию на утро 7 марта в Центре общественного здоровья на исследовании находились 20 образцов материалов, в том числе 6 от людей с подозрением на коронавирус и 14 от контактных людей. У 16 человек коронавирус не выявили, исследования образцов еще 4 контактных людей продолжаются.
Напомним, в Украине зафиксировали первый и пока единственный случай инфицирования коронавирусом.
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнціСтанислав Мартиросов
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой ОГА.
— Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19, — говорится в сообщении.
Всего в области госпитализировали 7 человек с подозрением на коронавирус.
По состоянию на утро 7 марта в Центре общественного здоровья на исследовании находились 20 образцов материалов, в том числе 6 от людей с подозрением на коронавирус и 14 от контактных людей. У 16 человек коронавирус не выявили, исследования образцов еще 4 контактных людей продолжаются.
Напомним, в Украине зафиксировали первый и пока единственный случай инфицирования коронавирусом.