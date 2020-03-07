Об этом сообщают «Крым.Реалии».

Перевозками занимается «Южная пригородная пассажирская компания» («дочка» российской компании «Гранд Сервис Экспресс»).

В расписании компании-перевозчика по два рейса из Крыма в Анапу и еще по два в обратном направлении с понедельника по четверг, а также по три рейса в пятницу и выходные.

Электричка едет 2 часа. Стоимость билета из аннексированной Керчи до Анапы — 439 рублей ($6,4).

Напомним, 23 декабря Россия завершила строительство железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив в аннексированный Крым. Открывал мост президент России Владимир Путин. Первый поезд из Санкт-Петербурга в оккупированный РФ Севастополь планировали запустить 23 декабря.

В июле 2018 года 6 компаний, строившие так называемый Крымский мост, попали под санкции ЕС.