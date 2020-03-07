Президент Владимир Зеленский в интервью журналистам британского издания The Guardian рассказал, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным «у него было чувство, что он его услышал».

Об этом идет речь в материале издания.

В статье отмечается, что Путин и Зеленский впервые встретились лицом к лицу в декабре на саммите в Париже вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

В основном они придерживались технических деталей давно игнорируемых Минских договоренностей, но, по словам Зеленского, «было несколько эмоциональных моментов»: когда Путин жаловался на радикальных украинских националистов, он отвечал тем, что в России тоже есть радикалы.

— Я думаю, что он услышал меня. У меня было это чувство. Надеюсь, это не ложное чувство. Переговоры дали скромные результаты: обмен пленными, соглашение об отводе войск и невыполнение соглашения о прекращении огня, в результате которого один солдат был убит, а несколько получили ранения в результате боя в последние недели, – цитируют журналисты президента Украины.

Маловероятно, что Владимир Путин согласится на какую-либо мирную сделку, хотя бы отдаленно приемлемую для украинского общества, но Зеленский намерен «двигаться быстро».

— Время идет. Правительство может потратить один год на весь договор. Тогда это должно быть реализовано. Больше нельзя. Если это длится дольше, нам нужно изменить формат и выбрать другую стратегию, – говорит он.

При этом, Владимир Зеленский отказался говорить, какой может быть запасная стратегия.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» в Париже 9 декабря президент России Владимир Путин «понял его».