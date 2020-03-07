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Бывший премьер-министр Алексей Гончарук улетел на отдых после отставки.
Об этом сообщил журналист LIGA.net, который летел тем же самолетом.
В разговоре с журналистом Алексей Гончарук сказал, что решил отдохнуть и летит в отпуск. На вопрос о Кабинете министров предложил встретиться после отпуска.
Отмечают, что рейс направляется в Португалию, а экс-премьер летит эконом-классом.
Перед этим в соцсетях он распространил видео, в котором поблагодарил команду правительства и сообщил, что будет «двигаться дальше, чтобы воплотить задуманное».
— За полгода работы наша команда заложила фундамент реформ и изменений. Но многое мы просто не успели. Мы не подстраивались под олигархов, рейтинги, не шли на компромиссы с совестью. Всегда руководствовались ценностями, присущими нашему украинскому народу, - сказал он.
Напомним, 4 марта депутаты Верховной Рады отправили в отставку Алексея Гончарука.
На его место назначили бывшего топ-менеджера компании Ахметова Дениса Шмыгаля.
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Бывший премьер-министр Алексей Гончарук улетел на отдых после отставки.
Об этом сообщил журналист LIGA.net, который летел тем же самолетом.
В разговоре с журналистом Алексей Гончарук сказал, что решил отдохнуть и летит в отпуск. На вопрос о Кабинете министров предложил встретиться после отпуска.
Отмечают, что рейс направляется в Португалию, а экс-премьер летит эконом-классом.
Перед этим в соцсетях он распространил видео, в котором поблагодарил команду правительства и сообщил, что будет «двигаться дальше, чтобы воплотить задуманное».
— За полгода работы наша команда заложила фундамент реформ и изменений. Но многое мы просто не успели. Мы не подстраивались под олигархов, рейтинги, не шли на компромиссы с совестью. Всегда руководствовались ценностями, присущими нашему украинскому народу, - сказал он.
Напомним, 4 марта депутаты Верховной Рады отправили в отставку Алексея Гончарука.
На его место назначили бывшего топ-менеджера компании Ахметова Дениса Шмыгаля.