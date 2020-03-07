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Об этом сообщает Национальная полиция Одесской области.
30-летняя одесситка сообщила, что трое мужчин час удерживали ее в машине и требовали деньги.
В полиции заявили, что к похищению могут быть причастны трое правоохранителей. На время служебного расследования их отстранили от работы.
По заявлению одесситки начали уголовное производство по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса — незаконное лишение свободы или похищение человека.
Как пишет местное издание «Думская», полицейские обвиняли женщину в том, что она якобы торгует наркотиками. Поэтому они требовали, чтобы она заплатила им 10 тыс. долларов, иначе попадет в тюрьму.
По информации издания, девушку час возили по городу. После того, как она отказалась платить правоохранителям, они высадили ее из авто.
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Об этом сообщает Национальная полиция Одесской области.
30-летняя одесситка сообщила, что трое мужчин час удерживали ее в машине и требовали деньги.
В полиции заявили, что к похищению могут быть причастны трое правоохранителей. На время служебного расследования их отстранили от работы.
По заявлению одесситки начали уголовное производство по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса — незаконное лишение свободы или похищение человека.
Как пишет местное издание «Думская», полицейские обвиняли женщину в том, что она якобы торгует наркотиками. Поэтому они требовали, чтобы она заплатила им 10 тыс. долларов, иначе попадет в тюрьму.
По информации издания, девушку час возили по городу. После того, как она отказалась платить правоохранителям, они высадили ее из авто.