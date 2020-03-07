Кандидатуры Сергея Тигипко и Валерия Хорошковского действительно рассматривались на должность премьер-министра Украины.

Об этом рассказал в интервью телеканалу «Украина 24» первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов.

— Называлась фамилия Тигипко, называлась фамилия Хорошковского. Эти кадры рассматривались, с ними диалог был. Он был закрытым. Президент сам вел этот диалог, и может ответить в деталях, как он принимал это решение, и почему оно было принято. На мой взгляд, решение по Денису Анатольевичу (Шмыгалю – прим.) очень мудрое и правильное, потому что оно как раз соответствует и ожиданиям, и профилю, и компетенции, – подчеркнул Трофимов.

Он добавил, что Шмыгаль понимает, что такое производство, промышленность, и что такое экономика.

— И он поработал главой ОГА. Он на местах видел, как живут люди, понимает это хорошо, и продолжает понятную политику, чтобы жизнь простых украинцев стала лучше, – считает Трофимов.

Напомним, 4 марта депутаты Верховной Рады отправили в отставку Алексея Гончарука.

На его место назначили бывшего топ-менеджера компании Ахметова Дениса Шмыгаля.