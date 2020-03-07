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Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
За украинскую команду выступали Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный.
Первое место заняла норвежская команда, а третье — шведская.
Напомним, сборная Украины завоевала золотую медаль в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Раубичах (Беларусь).
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Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
За украинскую команду выступали Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный.
Первое место заняла норвежская команда, а третье — шведская.
Напомним, сборная Украины завоевала золотую медаль в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Раубичах (Беларусь).