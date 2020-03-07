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Тест на коронавирус у депутата Олега Волошина из фракции «Оппозиционная платформа – За життя» оказался отрицательным.
Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.
В частности, Олег Волошин отметил, что о результатах теста ему лично сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
— Как и ожидал, результат теста отрицательный. Никакого коронавируса у меня нет. Хорошую новость сообщил лично Дмитрий Разумков, который держал всю эту ситуацию лично под контролем, - написал Олег Волошин.
Напомним, в пятницу, 6 марта, нардепа отправили пройти тест на коронавирус.
Как стало известно, в конце февраля Олег Волошин встречался с депутатом Национальной ассамблеи Франции Жан-Люком Рейтцером, который 5 марта был госпитализирован в реанимацию с коронавирусом.
Это вызвало большой резонанс в Верховной Раде, поскольку, если бы у народного депутата обнаружили коронавирус, на обсервацию должны были быть отправлены как минимум президент, прежнее и нынешнее правительство и весь состав украинского парламента.
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Тест на коронавирус у депутата Олега Волошина из фракции «Оппозиционная платформа – За життя» оказался отрицательным.
Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.
В частности, Олег Волошин отметил, что о результатах теста ему лично сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
— Как и ожидал, результат теста отрицательный. Никакого коронавируса у меня нет. Хорошую новость сообщил лично Дмитрий Разумков, который держал всю эту ситуацию лично под контролем, - написал Олег Волошин.
Напомним, в пятницу, 6 марта, нардепа отправили пройти тест на коронавирус.
Как стало известно, в конце февраля Олег Волошин встречался с депутатом Национальной ассамблеи Франции Жан-Люком Рейтцером, который 5 марта был госпитализирован в реанимацию с коронавирусом.
Это вызвало большой резонанс в Верховной Раде, поскольку, если бы у народного депутата обнаружили коронавирус, на обсервацию должны были быть отправлены как минимум президент, прежнее и нынешнее правительство и весь состав украинского парламента.