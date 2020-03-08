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Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова подала иск о защите чести и деловой репутации из-за статьи на сайте издания «Украинская правда».
Об этом она проинформировала на своей странице в Facebook.
Статья под названием «Спрут Авакова: Как «временный министр» наращивает свое влияние в силовом блоке» вышла 28 января этого года. В качестве автора в ней обозначен Центр противодействия коррупции.
Среди прочего, в статье говорилось, что муж Венедиктовой Денис Колесник якобы «имеет огромное влияние на работу ГБР». Это и другие утверждения, касающиеся работы Бюро, и стали поводом для иска «О защите чести, достоинства, деловой репутации, опровержении недостоверной информации».
Он подан в Печерский районный суд Киева. В качестве ответчиков указаны «Украинская правда», редактор-основатель издания Алена Притула и ЦПК.
Ирина Венедиктова почеркнула, что намерена «установить справедливость». Сумма иска составляет 150 тысяч гривен.
— Очерчиваю социальную цель: 1. Показать (и делать это системно), что врать должно стать экономически невыгодным. И остановить искажение самой идеи контроля гражданского общества за властью. Честь и достоинство – это базовые принципы. Собственная позиция и непродажность. Работа и уплата налогов. И нравственный стержень, чтобы четко знать, что ты отдаешь государству и за что ты должен у него спрашивать и требовать. 2. Мне достаточно установить справедливость. Сумма иска – 150 тысяч гривен – поровну от каждого ответчика, – написала Венедиктова.
Глава ГБР также призвала пользователей Сети вносить предложения, «куда/кому перечислить средства, в случае если иск будет удовлетворен».
Напомним, расследование более тысячи производств Государственного бюро расследований заблокировано из-за организации работы Офиса генерального прокурора.
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Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова подала иск о защите чести и деловой репутации из-за статьи на сайте издания «Украинская правда».
Об этом она проинформировала на своей странице в Facebook.
Статья под названием «Спрут Авакова: Как «временный министр» наращивает свое влияние в силовом блоке» вышла 28 января этого года. В качестве автора в ней обозначен Центр противодействия коррупции.
Среди прочего, в статье говорилось, что муж Венедиктовой Денис Колесник якобы «имеет огромное влияние на работу ГБР». Это и другие утверждения, касающиеся работы Бюро, и стали поводом для иска «О защите чести, достоинства, деловой репутации, опровержении недостоверной информации».
Он подан в Печерский районный суд Киева. В качестве ответчиков указаны «Украинская правда», редактор-основатель издания Алена Притула и ЦПК.
Ирина Венедиктова почеркнула, что намерена «установить справедливость». Сумма иска составляет 150 тысяч гривен.
— Очерчиваю социальную цель: 1. Показать (и делать это системно), что врать должно стать экономически невыгодным. И остановить искажение самой идеи контроля гражданского общества за властью. Честь и достоинство – это базовые принципы. Собственная позиция и непродажность. Работа и уплата налогов. И нравственный стержень, чтобы четко знать, что ты отдаешь государству и за что ты должен у него спрашивать и требовать. 2. Мне достаточно установить справедливость. Сумма иска – 150 тысяч гривен – поровну от каждого ответчика, – написала Венедиктова.
Глава ГБР также призвала пользователей Сети вносить предложения, «куда/кому перечислить средства, в случае если иск будет удовлетворен».
Напомним, расследование более тысячи производств Государственного бюро расследований заблокировано из-за организации работы Офиса генерального прокурора.