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В маршрутном автобусе сообщением «Киев-Бровары» мужчина ударил женщину-полицейскую из-за отказа в «ухаживании».
Об этом проинформировали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
— Инцидент произошел в общественном транспорте, сообщением Киев-Бровары, на территории столицы… Сотрудник полиции возвращалась из Главного управления полиции в Киевской области, где принимала участие в торжествах, посвященных Международному женскому дню. Рядом с ней сел неизвестный мужчина и вел себя грубо и навязчиво. Девушка предупредила наглого «ухажера», что она работает в полиции, и попросила, чтобы тот не цеплялся. После того, как она пересела на другое место, нападающий изо всех сил ударил кулаком ей в лицо, вырвал из рук сумку и на остановке пытался убежать, – говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что злоумышленника поймали неравнодушные пассажиры, а женщине, у которой было кровотечение из носа, оказали помощь.
Нападавший задержан. Им оказался житель Броваров, который неоднократно приходил на прием к руководителю полиции области с просьбой принять меры к его бывшей жене, которая, якобы, систематически вместе с сыном его бьют битой. Но, как выяснилось, мужчина оговаривал бывшую супругу и сына, и сам поднимал на них руку. В дальнейшем данное уголовное производство полиция направила в суд.
За разбойное нападение на сотрудника полиции открыто уголовное производство по статье 187 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
7 марта Деснянский суд Киева избрал злоумышленнику меру пресечения – содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
Напомним, в Южноукраинске, Николаевской области, полицейские задержали 14-летнего парня, который изнасиловал 8-летнего мальчика, угрожая избиением.
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В маршрутном автобусе сообщением «Киев-Бровары» мужчина ударил женщину-полицейскую из-за отказа в «ухаживании».
Об этом проинформировали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
— Инцидент произошел в общественном транспорте, сообщением Киев-Бровары, на территории столицы… Сотрудник полиции возвращалась из Главного управления полиции в Киевской области, где принимала участие в торжествах, посвященных Международному женскому дню. Рядом с ней сел неизвестный мужчина и вел себя грубо и навязчиво. Девушка предупредила наглого «ухажера», что она работает в полиции, и попросила, чтобы тот не цеплялся. После того, как она пересела на другое место, нападающий изо всех сил ударил кулаком ей в лицо, вырвал из рук сумку и на остановке пытался убежать, – говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что злоумышленника поймали неравнодушные пассажиры, а женщине, у которой было кровотечение из носа, оказали помощь.
Нападавший задержан. Им оказался житель Броваров, который неоднократно приходил на прием к руководителю полиции области с просьбой принять меры к его бывшей жене, которая, якобы, систематически вместе с сыном его бьют битой. Но, как выяснилось, мужчина оговаривал бывшую супругу и сына, и сам поднимал на них руку. В дальнейшем данное уголовное производство полиция направила в суд.
За разбойное нападение на сотрудника полиции открыто уголовное производство по статье 187 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
7 марта Деснянский суд Киева избрал злоумышленнику меру пресечения – содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
Напомним, в Южноукраинске, Николаевской области, полицейские задержали 14-летнего парня, который изнасиловал 8-летнего мальчика, угрожая избиением.