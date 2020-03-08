Президент США Дональд Трамп вспомнил свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и сравнил его с тем, как проводится тестирование на коронавирус COVID-19 в США.

Об этом сообщает Голос Америки.

Во время посещения Центра по контролю и предотвращению болезней в Атланте, Трамп заявил журналистам: «Все, кто нуждаются в проверке, получают тест».

— Тесты совершенны, как и письмо и стенограмма, верно? - сказал Трамп, сравнив политику по предоставлению тестов стенограмме своего разговора с Зеленским, которая была в центре рассмотрения процедуры импичмента президента США. Трамп неоднократно подчеркивал, что во время разговора не было никаких нарушений.

В результате вспышки коронавируса погибли уже более 3400 человек, инфицированы более 101,9 тыс. человек.Количество случаев заболевания в США превысило 300. Как минимум 28 штатов сообщают о подтвержденных или предполагаемых подтвержденных случаях. В США зарегистрировано 15 смертей, связанных с вирусом.

Напомним, тест на коронавирус у депутата Олега Волошина из фракции «Оппозиционная платформа – За життя» оказался отрицательным.