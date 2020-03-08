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Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.
Схема выглядела так: злоумышленники под легендой помощи в перечислении денег от своего родственника из Польши просили граждан предоставить свои персональные данные и банковские карточки. За это им обещали вознаграждение в тысячу грн ($40).
Однако на самом деле после получения всех необходимых данных мошенники оформляли на людей онлайн-кредиты. Обычно они выбирали молодежь и подростков. Таким образом гражданам нанесли убытков более чем на 150 тыс. гривен ($6000).
Правоохранители провели обыски по месту жительства мужчин, изъяли их телефоны, банковские карты, компьютерную технику и наркотическое вещество.
Дело открыли по части 3 статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Им грозит до восьми лет заключения. Досудебное расследование продолжается, решают вопрос о вручении им подозрения.
Напомним, 8 февраля киберполиция разоблачила одессита, который обокрал банк более чем на миллион гривен.
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Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.
Схема выглядела так: злоумышленники под легендой помощи в перечислении денег от своего родственника из Польши просили граждан предоставить свои персональные данные и банковские карточки. За это им обещали вознаграждение в тысячу грн ($40).
Однако на самом деле после получения всех необходимых данных мошенники оформляли на людей онлайн-кредиты. Обычно они выбирали молодежь и подростков. Таким образом гражданам нанесли убытков более чем на 150 тыс. гривен ($6000).
Правоохранители провели обыски по месту жительства мужчин, изъяли их телефоны, банковские карты, компьютерную технику и наркотическое вещество.
Дело открыли по части 3 статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Им грозит до восьми лет заключения. Досудебное расследование продолжается, решают вопрос о вручении им подозрения.
Напомним, 8 февраля киберполиция разоблачила одессита, который обокрал банк более чем на миллион гривен.