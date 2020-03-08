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Активисты «Партии Шария» в Николаеве поздравили женщин с Международным женским днем.
Об этом говорится в публикации на странице партии в Facebook.
Представители партии раздали цветы на улицах города, даря женщинам хорошее настроение.
«Дорогие наши женщины, Николаевская областная организация Партии Шария от всей души поздравляет вас с Международным женским днём! Желаем, чтобы у вас в сердце были только тёплые эмоции и радость, а с лиц не сходили улыбки», - говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что глава Черноморской ОТГ в Очаковском районе Андрей Дмитренко, поздравил женскую половину своего села с праздником 8 марта, кавер-версией песни украинской певицы Ольги Поляковой, в собственном исполнении.
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Активисты «Партии Шария» в Николаеве поздравили женщин с Международным женским днем.
Об этом говорится в публикации на странице партии в Facebook.
Представители партии раздали цветы на улицах города, даря женщинам хорошее настроение.
«Дорогие наши женщины, Николаевская областная организация Партии Шария от всей души поздравляет вас с Международным женским днём! Желаем, чтобы у вас в сердце были только тёплые эмоции и радость, а с лиц не сходили улыбки», - говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что глава Черноморской ОТГ в Очаковском районе Андрей Дмитренко, поздравил женскую половину своего села с праздником 8 марта, кавер-версией песни украинской певицы Ольги Поляковой, в собственном исполнении.