Активисты «Партии Шария» в Николаеве поздравили женщин с Международным женским днем.

Об этом говорится в публикации на странице партии в Facebook.

Представители партии раздали цветы на улицах города, даря женщинам хорошее настроение.

«Дорогие наши женщины, Николаевская областная организация Партии Шария от всей души поздравляет вас с Международным женским днём! Желаем, чтобы у вас в сердце были только тёплые эмоции и радость, а с лиц не сходили улыбки», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что глава Черноморской ОТГ в Очаковском районе Андрей Дмитренко, поздравил женскую половину своего села с праздником 8 марта, кавер-версией песни украинской певицы Ольги Поляковой, в собственном исполнении.