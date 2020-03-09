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Цена нефти марки Brent после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%.
Об этом сообщает Лига.
На момент публикации (8:50 по Киеву) Brent торговалась на уровне $33,4 за баррель, подешевев на 26,1%. Цена за баррель WTI опуслилась до $30 (минус 27,2%). К 12:00 Brent торговалась уже на уровне $35,5.
Обвал цен стал худшим с 1991 года, когда США начали операцию «Буря в пустыне».
Причина падения цен - развал сделки ОПЕК и России о сокращении добычи нефти.
Напомним, что Саудовская Аравия планирует значительно нарастить добычу нефти и предложит клиентам значительную скидку на «черное золото». Фактически Эр-Рияд хочет начать «ценовую войну» на нефтяном рынке.
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Цена нефти марки Brent после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%.
Об этом сообщает Лига.
На момент публикации (8:50 по Киеву) Brent торговалась на уровне $33,4 за баррель, подешевев на 26,1%. Цена за баррель WTI опуслилась до $30 (минус 27,2%). К 12:00 Brent торговалась уже на уровне $35,5.
Обвал цен стал худшим с 1991 года, когда США начали операцию «Буря в пустыне».
Причина падения цен - развал сделки ОПЕК и России о сокращении добычи нефти.
Напомним, что Саудовская Аравия планирует значительно нарастить добычу нефти и предложит клиентам значительную скидку на «черное золото». Фактически Эр-Рияд хочет начать «ценовую войну» на нефтяном рынке.