Народный депутат Украины Артем Черноморов, представляющий в Парламенте Николаевскую область, заявил, что назначать главами районных государственных администраций помощников нардепов – это правильный метод.

Об этом пишет «Преступности.НЕТ».

Как известно, в Николаевской ОГА в качестве претендента на должность главы Врадиевской РГА рассматривают кандидатуру бизнесмена Владимира Молдованенко, который в 2015 году избрался во Врадиевский райсовет от «БПП «Солидарность». Отец Владимира Молдованенко Михаил является помощником нардепа Черноморова.

По словам Артема Черноморова, президент, назначая глав РГА, которые являются помощниками нардепом, знает, на кого ложится ответственность, если глава райгосадминистрации допускает ошибки.

— Вы считаете, это плохо? Мой помощник нигде не стал главой РГА. Мое личное мнение, если помощник, как человек, официально заявлен на сайте, ну у меня Михаил Александрович не потянул бы на главу РГА, я считаю, что это наоборот, один из самых правильных методов, потому что даже у лица президента, он теперь знает группу связанных лиц и, что самое интересное, кто теперь несет политическую ответственность, когда ставит этого человека, - сказал Артем Черноморов.

Также нардеп рассказал о своих помощниках, основной из которых — это Никита Козыренко, а остальные являются его консультантами, включая Михаила Молдованенко.

— Остальные помощники-консультанты были назначены по методу того, что люди имеют в той или иной отрасли специализированную ориентацию. Например, Михаил Молдованенко – фермер, которого уважают в большой части Доманевки. У него большой объем земли, у него хорошая репутация и он специалист, с которым я консультируюсь по ряду определенных законопроектов - отметил нардеп.

Напомним, что советницы главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника Марина Волошенюк и Алла Мочалова получили за декабрь по 40 тысяч гривен зарплаты.