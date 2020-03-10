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Глава таможни Максим Нефедов ответил на критику Президента Владимира Зеленского, заявив, что этот орган – «не копилка».
Об этом он сообщил в интервью Радио.НВ.
— Мы же все понимаем, что фискальные органы — это не какая-то копилка, которая просто печатает средства независимо ни от чего, – заявил он.
Нефедов пояснил, что таможня собирает определенный процент от того импорта, который поступает в страну.
Он утверждает, что недостача на таможне может быть объяснена тем, что бюджет на 2020 год составлялся летом прошлого года «в совершенно иной макроэкономической ситуации».
— Тогда курс был выше 27 грн/$ и при этом импорт активно рос, поэтому в бюджет этого года заложено средний курс 27 грн/$ и рост импорта на 11,3%… Очень важно отметить, что проседают не те категории, где именно есть контрабанда (одежда, обувь, телефоны, медицина и т. д.), – пояснил он.
Также Нефедов отметил, что в феврале на таможне будет перевыполнен план по детенизации.
— Но полностью перекрыть то, что макроэкономика не соответствует прогнозу, математически малореально, – резюмировал он.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что контрабанда «отправила таможню в нокаут». По его словам, за два месяца текущего года невыполнение госбюджета составляет почти 16 млрд гривен, из которых 13 – это «провал поступлений от таможни».
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Глава таможни Максим Нефедов ответил на критику Президента Владимира Зеленского, заявив, что этот орган – «не копилка».
Об этом он сообщил в интервью Радио.НВ.
— Мы же все понимаем, что фискальные органы — это не какая-то копилка, которая просто печатает средства независимо ни от чего, – заявил он.
Нефедов пояснил, что таможня собирает определенный процент от того импорта, который поступает в страну.
Он утверждает, что недостача на таможне может быть объяснена тем, что бюджет на 2020 год составлялся летом прошлого года «в совершенно иной макроэкономической ситуации».
— Тогда курс был выше 27 грн/$ и при этом импорт активно рос, поэтому в бюджет этого года заложено средний курс 27 грн/$ и рост импорта на 11,3%… Очень важно отметить, что проседают не те категории, где именно есть контрабанда (одежда, обувь, телефоны, медицина и т. д.), – пояснил он.
Также Нефедов отметил, что в феврале на таможне будет перевыполнен план по детенизации.
— Но полностью перекрыть то, что макроэкономика не соответствует прогнозу, математически малореально, – резюмировал он.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что контрабанда «отправила таможню в нокаут». По его словам, за два месяца текущего года невыполнение госбюджета составляет почти 16 млрд гривен, из которых 13 – это «провал поступлений от таможни».