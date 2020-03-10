В Испании произошел взрыв на химическом заводе вблизи Барселоны, как минимум один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Vanguardia.

Сообщается, что взрыв произошел около 14 часов в промышленной зоне Монтсоль-де-ла-Вернеда в Барселоне. На данный момент в аварийную фазу введен план на случай химического риска. Спасатели выясняют, произошел ли выброс опасных продуктов.

По сообщению местных жителей, взрыв ощущался на расстоянии более 500 метров от эпицентра. Также в этом диапазоне были зафиксированы большие обломки.

Напомним,в начале января произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» в России.