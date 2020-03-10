Свалка на улице Сенной в Николаеве, фото 5 января

В Николаевской областной организации «Партии Шария» обратились в администрацию Заводского района Николаева с требованием решить проблему со стихийной свалкой, которая регулярно образовывается на пересечении улиц Андреева-Палагнюка и Сенной.

Об этом говорится в публикации на странице «Партия Шария. Николаев» в социальной сети Facebook.

Ранее активисты уже обращались к чиновникам из-за стихийной свалки, которая регулярно образовывается это месте.

«Глава администрации Заводского района Виктор Дмитрук ответил, что вопрос санитарного состояния контейнеров для ТБО и территории вокруг них находится на постоянном контроле руководства администрации. Возникает резонный вопрос — в чём заключается ваш контроль, если на этом месте регулярно образовывается свалка?», - говорится в сообщении.

Активисты обратили внимание администрации Заводского района на существование Государственных санитарных норм содержания территорий населённых мест, утверждённых Министерством здравоохранения №145 от 17.03.2011 года, а именно: на пункты 2.7 и 2.8 (про обустройство контейнерных площадок).

Отмечается, что в компетенцию районной администрации не входит принятие решений по вопросу размещения контейнерных площадок самостоятельно. Согласно пункту 2.10: «В исключительных случаях в районах застройки, где нет возможности соблюдения расстояний, указанных в пункте 2.8 Санитарных норм, места расположения контейнерных площадок устанавливаются комиссией с участием должностных лиц специально уполномоченных органов градостроительства и архитектуры и государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также представителей балансодержателя дома и органа самоорганизации населения. Комиссией составляется акт произвольной формы относительно места расположения контейнерной площадки, который подписывается всеми членами комиссии в четырех экземплярах для каждой из сторон».

— Партия Шария соблюдает Законы Украины и требует их соблюдения от органов власти всех уровней. Хватит отписываться на жалобы жителей, интересы которых представляет наша партия. Мы требуем от администрации Заводского района перестать выдумывать оправдания и решить вопрос в соответствии с действующим законодательством (выполнить пункты 2.7, 2.8 и 2.10 санитарных норм). Если проблема не будет решена законным способом, то местные жители готовы к радикальным действиям, - сказала глава Николаевской областной организации «Партии Шария» Татьяна Кравчук.

Как известно, в начале января жители Николаева жаловались на стихийную свалку, образовавшуюся на дороге по улице Сенной в районе Центрального рынка. Спустя неделю Администрация Заводского района отчиталась о том, что убрала мусор, а на месте свалки установили 8 контейнеров для сбора ТБО. Однако спустя некоторое время свалка снова образовалась на том же месте. Тогда, 17 января, активисты «Партии Шария» в Николаеве пообещали свезти под здание Николаевского городского совета мусор со стихийной свалки на улице Сенной, если за неделю чиновники не разберутся в ситуации.