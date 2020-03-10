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Оппозиция в лице Татьяны Усмановой из «Открытой России», Марии Кузнецовой из «Партии перемен» и Евгения Овчарова, главы команды Егора Жукова подали в мэрию Москвы уведомление о проведении 21 марта митинга против обнуления президентских сроков Владимира Путина.
Об этом пишет Настоящее время.
Организаторы митинга считают «недопустимым переписывание Конституции России» в интересах правящих кругов.
— У страны, где власть не меняется больше 20 лет, нет будущего, – говорится в их заявлении.
Усманова сообщила, что уведомление уже отправили в мэрию. Митинг, как предполагается, должен пройти с 14:00 до 17:00 на проспекте Сахарова. Заявленная численность – 50 тысяч человек.
Напомним, 10 марта депутат Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки действующего главы государства под предлогом того, что вносятся основополагающие поправки в Конституцию. После того как идея была озвучена, президент России приехал в Госдуму и заявил, что поправка может быть принята, если с ней согласится Конституционный суд.
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Оппозиция в лице Татьяны Усмановой из «Открытой России», Марии Кузнецовой из «Партии перемен» и Евгения Овчарова, главы команды Егора Жукова подали в мэрию Москвы уведомление о проведении 21 марта митинга против обнуления президентских сроков Владимира Путина.
Об этом пишет Настоящее время.
Организаторы митинга считают «недопустимым переписывание Конституции России» в интересах правящих кругов.
— У страны, где власть не меняется больше 20 лет, нет будущего, – говорится в их заявлении.
Усманова сообщила, что уведомление уже отправили в мэрию. Митинг, как предполагается, должен пройти с 14:00 до 17:00 на проспекте Сахарова. Заявленная численность – 50 тысяч человек.
Напомним, 10 марта депутат Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки действующего главы государства под предлогом того, что вносятся основополагающие поправки в Конституцию. После того как идея была озвучена, президент России приехал в Госдуму и заявил, что поправка может быть принята, если с ней согласится Конституционный суд.