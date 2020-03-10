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На заседании сессии совета Мешково-Погореловской ОТГ Николаевской области приняли решение о равномерном разделении инфраструктурной субвенции между двумя бывшими сельскими советами.
Об этом сообщается на официальном сайте громады.
«Целевые бюджетные средства, поступающие от правительства в рамках поддержки развития инфраструктуры объединенных территориальных общин, будут направлены на решение важных вопросов о поддержке инфраструктуры недавно созданной ОТГ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно бюджетному кодексу, Мешково-Погореловская ОТГ до конца 2020 года будет работать по двум отдельным бюджетам — бывших Мешково-Погореловского и Коларовского сельских советов.
«Чтобы никто не говорил, что центр перетягивает «бюджетное одеяло» на себя, ВМЕСТЕ приняли решение разделить инфраструктурную субвенцию ровно пополам между сельским советами нашей громады», — прокомментировал решение сессии глава громады Андрей Ботанин.
Ранее сообщалось, что в Мешково-Погореловской объединенной территориальной общине Николаевской области появится муниципальная полиция.
Напомним, что 22 декабря 2019 года состоялись выборы в Мешково-Погореловскую ОТГ, к которой присоединился Коларовский сельский совет (поселок Коларово, Зайчевское, Капустино, село Добрая Надежда, Ясная Поляна).
Самовыдвиженец Андрей Ботанин со значительным отрывом обошел кандидата от партии «Слуга народа».
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На заседании сессии совета Мешково-Погореловской ОТГ Николаевской области приняли решение о равномерном разделении инфраструктурной субвенции между двумя бывшими сельскими советами.
Об этом сообщается на официальном сайте громады.
«Целевые бюджетные средства, поступающие от правительства в рамках поддержки развития инфраструктуры объединенных территориальных общин, будут направлены на решение важных вопросов о поддержке инфраструктуры недавно созданной ОТГ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно бюджетному кодексу, Мешково-Погореловская ОТГ до конца 2020 года будет работать по двум отдельным бюджетам — бывших Мешково-Погореловского и Коларовского сельских советов.
«Чтобы никто не говорил, что центр перетягивает «бюджетное одеяло» на себя, ВМЕСТЕ приняли решение разделить инфраструктурную субвенцию ровно пополам между сельским советами нашей громады», — прокомментировал решение сессии глава громады Андрей Ботанин.
Ранее сообщалось, что в Мешково-Погореловской объединенной территориальной общине Николаевской области появится муниципальная полиция.
Напомним, что 22 декабря 2019 года состоялись выборы в Мешково-Погореловскую ОТГ, к которой присоединился Коларовский сельский совет (поселок Коларово, Зайчевское, Капустино, село Добрая Надежда, Ясная Поляна).
Самовыдвиженец Андрей Ботанин со значительным отрывом обошел кандидата от партии «Слуга народа».