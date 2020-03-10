Как сообщили в СБУ, по данным следствия, харьковские коммерческие структуры незаконно ввозили из РФ агрегаты и узлы к бронетехнике и боевых самолетов. В Украине они легализовали запчасти, изготавливая на них фиктивные документы о гражданском назначении товара и якобы их украинское производство.

— Потом, действуя в интересах страны-агрессора, коммерсанты отправляли комплектующие к Азии под видом сельхозтехники и электрооборудования, — сообщили правоохранители.

Нелегальный груз задержали на таможне в аэропорту Борисполь.

— Среди изъятых товаров военного назначения пока идентифицированы станции питания танковых стабилизаторов, преобразователи систем управления огнем, являющиеся элементами вооружения танков Т-72 и Т-80, а также электрогидравлические клапаны, входящие в состав систем управления боевых самолетов, — говорится в сообщении.

По предварительным оценкам правоохранителей, товар стоит всего более миллиона долларов.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.