Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила свои зарубежные визиты, в том числе в Украину, из-за опасности распространения эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает Грузия online.

Как отмечается, Саломе Зурабишвили отменила рабочие визиты в Болгарию, Украину и Бельгию.

— Президент Грузии, в координации с другими ветвями власти, отменила запланированные в Болгарию, Украину и Бельгию визиты. О публикации об этом решении было сообщено нашим партнерам, — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Грузии возросло до 23 человек.

В Украине на сегодняшний день клинически подтвержден один случай заболевания коронавирусом.