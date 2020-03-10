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Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила свои зарубежные визиты, в том числе в Украину, из-за опасности распространения эпидемии коронавируса.
Об этом сообщает Грузия online.
Как отмечается, Саломе Зурабишвили отменила рабочие визиты в Болгарию, Украину и Бельгию.
— Президент Грузии, в координации с другими ветвями власти, отменила запланированные в Болгарию, Украину и Бельгию визиты. О публикации об этом решении было сообщено нашим партнерам, — говорится в сообщении.
Согласно последним данным, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Грузии возросло до 23 человек.
В Украине на сегодняшний день клинически подтвержден один случай заболевания коронавирусом.
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила свои зарубежные визиты, в том числе в Украину, из-за опасности распространения эпидемии коронавируса.
Об этом сообщает Грузия online.
Как отмечается, Саломе Зурабишвили отменила рабочие визиты в Болгарию, Украину и Бельгию.
— Президент Грузии, в координации с другими ветвями власти, отменила запланированные в Болгарию, Украину и Бельгию визиты. О публикации об этом решении было сообщено нашим партнерам, — говорится в сообщении.
Согласно последним данным, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Грузии возросло до 23 человек.
В Украине на сегодняшний день клинически подтвержден один случай заболевания коронавирусом.