|Скорость ветра:
|2.3 м/с
|Восход солнца:
|06:12
|Заход солнца:
|17:52
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:21
|Заход солнца:
|17:55
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|25 грн
|25.84 грн
|EUR
|27.85 грн
|29.33 грн
Земельная реформа и реформа системы здравоохранения будут завершены, а правительство будет улучшать коммуникацию с обществом по чувствительным вопросам этих реформ.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистом издания Bloomberg, сообщает пресс-служба ОП.
— Земельная реформа – это реформа и Президента, и правительства – мы все несем ответственность. Самая сложная реформа, потому что на протяжении почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение законопроекта (о рынке земли сельскохозяйственного назначения. – прим.) в комитетах. Мы закончим эту реформу, – сказал Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский отметил, что голосование за законопроект о рынке земли во втором чтении – это лишь первый этап земельной реформы. В дальнейшем необходимо принять закон о референдуме и упорядочить земельные кадастры.
Также Президент считает целесообразным воссоздать Министерство аграрной политики.
— Ведь когда такая сложная вещь, как земельная реформа, – нужны отдельные люди в Украине, отдельная институция. Это должен говорить и делать профильный министр, – отметил Владимир Зеленский.
В то же время Президент убежден, что, несмотря на сопротивление оппозиции и блокирование «спамом» поправок, закон о рынке земли сельскохозяйственного назначения будет принят Верховной Радой.
— Это действительно сложный законопроект. У нас там тысячи правок. Мы можем только требовать и работать, – подчеркнул Владимир Зеленский.
Что касается медицинской реформы, по мнению Главы государства, сопротивление ее реализации связано с непониманием особенностей изменений, которые произойдут. Так, Президент выразил удовлетворение первым этапом медицинской реформы, который позволил повысить заработные платы семейных врачей, улучшить материально-техническое состояние медучреждений и увеличить прозрачность финансирования системы здравоохранения.
Вместе с тем Глава государства акцентировал внимание на необходимости улучшения коммуникации между правительством и обществом, разъяснения деталей земельной и медицинской реформ.
Он отметил, что для правительства недопустимо проваливать коммуникацию в тот момент, когда в стране происходят коренные изменения.
— Это не о ваших личных рейтингах, не о том, что вас «снесут», а о том, что просто, возможно, у страны больше не будет шанса, – подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский намекнул на возможность отсрочки второго этапа реформы здравоохранения.
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншуСтанислав Мартиросов
|
Застенчивый воришка. Как мы отвоевали у государства 528 000 грнМаксим Коваль
Земельная реформа и реформа системы здравоохранения будут завершены, а правительство будет улучшать коммуникацию с обществом по чувствительным вопросам этих реформ.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистом издания Bloomberg, сообщает пресс-служба ОП.
— Земельная реформа – это реформа и Президента, и правительства – мы все несем ответственность. Самая сложная реформа, потому что на протяжении почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение законопроекта (о рынке земли сельскохозяйственного назначения. – прим.) в комитетах. Мы закончим эту реформу, – сказал Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский отметил, что голосование за законопроект о рынке земли во втором чтении – это лишь первый этап земельной реформы. В дальнейшем необходимо принять закон о референдуме и упорядочить земельные кадастры.
Также Президент считает целесообразным воссоздать Министерство аграрной политики.
— Ведь когда такая сложная вещь, как земельная реформа, – нужны отдельные люди в Украине, отдельная институция. Это должен говорить и делать профильный министр, – отметил Владимир Зеленский.
В то же время Президент убежден, что, несмотря на сопротивление оппозиции и блокирование «спамом» поправок, закон о рынке земли сельскохозяйственного назначения будет принят Верховной Радой.
— Это действительно сложный законопроект. У нас там тысячи правок. Мы можем только требовать и работать, – подчеркнул Владимир Зеленский.
Что касается медицинской реформы, по мнению Главы государства, сопротивление ее реализации связано с непониманием особенностей изменений, которые произойдут. Так, Президент выразил удовлетворение первым этапом медицинской реформы, который позволил повысить заработные платы семейных врачей, улучшить материально-техническое состояние медучреждений и увеличить прозрачность финансирования системы здравоохранения.
Вместе с тем Глава государства акцентировал внимание на необходимости улучшения коммуникации между правительством и обществом, разъяснения деталей земельной и медицинской реформ.
Он отметил, что для правительства недопустимо проваливать коммуникацию в тот момент, когда в стране происходят коренные изменения.
— Это не о ваших личных рейтингах, не о том, что вас «снесут», а о том, что просто, возможно, у страны больше не будет шанса, – подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский намекнул на возможность отсрочки второго этапа реформы здравоохранения.