В четверг, 12 марта, состоится продолжение пленарного заседания очередной 56-й сессии Николаевского городского совета.

Об этом свидетельствует распоряжение Николаевского городского головы Александра Сенкевича от 11 марта, пишут НикВести.

Согласно распоряжению городского головы, заседание запланировано на 10:00.

Отметим, что на сессии планируется рассмотреть земельные вопросы, а также ряд других вопросов.

В ходе заседания исполкома Николаевского горсовета, которое прошло сегодня, 11 марта, Александр Сенкевич отметил, что на завтрашнем заседании сессии будет присутствовать начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области, который расскажет о ситуации с коронавирусом на территории Николаева и области.

— На самом деле вижу, что Татьяна Викторовна (Казакова, секретарь Николаевского городского совета, - прим.) пригласила начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Николаевской области для того, чтобы он проинформировал депутатов горсовета и общественность, в целом, относительно того, какие действия у нас планируются, - сказал мэр.

Напомним, ранее Елена Киселева рассказала, что среди 750 земельных вопросов, которые не могут принять уже на протяжении нескольких лет, есть те, которые касаются рассмотрения судебных решений. Также Елена Киселева предложила депутатам на сессии в первую очередь рассмотреть земельные вопросы николаевцев и не ограничивать их права.