Депутат Николаевского городского совета Федор Панченко заявил, что работа коммунального предприятия «Центр защиты животных» с приходом нового директора ухудшилась.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Важный вопрос для Николаева и одна из самых критических проблем. Нужно выносить на рассмотрение сессии. Я, если честно, уже устал говорить об этом каждую сессию. Проблема никуда не девается. Проблема только усугубляется. Более того, если еще в прошлом году предприятие как-то функционировало и ухитрялось выкручиваться из того положени, в котором было, то сейчас, из того, что я вижу, не отрабатываются ни заявки населения — вообще ничего. В том числе я лично подавал заявки на что мне сказали: «Извините, мы ничего делать не будем. Финансирования нет. Мы в полном тупике и предприятие простаивает». Общаясь с директором — может для меня это был не очень удовлетворительный ответ — он готов выполнять любую программу лишь бы ее приняли и они хоть что-то могли делать. Это конечно не лучший ответ, - сказал Федор Панченко.