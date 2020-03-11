Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Чернышева с должности главы Киевской областной государственной администрации и назначил временно исполнять обязанности Василия Володина.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента в среду, 11 марта

Стоит отметить, до работы заместителем главы ОГА Василий Володин был исполняющим обязанности генерального директора ГП «Электронмаш».

Ранее работал в Департаменте финансового законодательства Министерства юстиции Украины, Государственном агентстве Украины по инвестициям и инновациям, государственном предприятии «Государственная инвестиционная компания».

С 2012 по 2019 годы занимал должность директора Департамента правового обеспечения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Березанской РГА Дениса Мезенко.