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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Чернышева с должности главы Киевской областной государственной администрации и назначил временно исполнять обязанности Василия Володина.
Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента в среду, 11 марта
Стоит отметить, до работы заместителем главы ОГА Василий Володин был исполняющим обязанности генерального директора ГП «Электронмаш».
Ранее работал в Департаменте финансового законодательства Министерства юстиции Украины, Государственном агентстве Украины по инвестициям и инновациям, государственном предприятии «Государственная инвестиционная компания».
С 2012 по 2019 годы занимал должность директора Департамента правового обеспечения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Березанской РГА Дениса Мезенко.
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Чернышева с должности главы Киевской областной государственной администрации и назначил временно исполнять обязанности Василия Володина.
Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента в среду, 11 марта
Стоит отметить, до работы заместителем главы ОГА Василий Володин был исполняющим обязанности генерального директора ГП «Электронмаш».
Ранее работал в Департаменте финансового законодательства Министерства юстиции Украины, Государственном агентстве Украины по инвестициям и инновациям, государственном предприятии «Государственная инвестиционная компания».
С 2012 по 2019 годы занимал должность директора Департамента правового обеспечения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Березанской РГА Дениса Мезенко.